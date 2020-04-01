«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал пользователей

Наташа Королева посредством фотографии поздравила «своего любимого соседа» Владимира Винокура с днем рождения. На опубликованном снимке позируют также мама артистки Людмила Порывай и другие гости. Пользователи, увидев знаменитостей за праздничным столом в период карантина, откликнулись множеством гневных комментариев. «Вас что, не касается карантин, что ли?», «Вот вам и изоляция!!», - раскритиковали поклонники поведение артистов, подумав, что снимок сделан в настоящее время. Некоторые фолловеры, однако, уточнили, что это может быть давнее фото, по крайней мере, они на это надеются.После такой огромной критики в свой адрес Королева дополнила публикацию постскриптумом, в котором уточнила для поклонников, «которым надо все разжевывать», что снимок был сделан в прошлом году. «В данное время все отмечают день рождения Винокура в своих домах, выпивая за здоровье именинника в онлайн-режиме», - подчеркнула певица.Владимир Винокур после общения с Львом Лещенко сделал тест на наличие коронавируса, его отрицательный результат очень порадовал поклонников артиста.