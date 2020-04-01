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«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал пользователей

Наташа Королева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с Владимиром Винокуром во время празднования его дня рождения. Пользователи очень разгневались, увидев на фото праздничный стол во время карантина.
«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал пользователей

Наташа Королева посредством фотографии поздравила «своего любимого соседа» Владимира Винокура с днем рождения. На опубликованном снимке позируют также мама артистки Людмила Порывай и другие гости. Пользователи, увидев знаменитостей за праздничным столом в период карантина, откликнулись множеством гневных комментариев. «Вас что, не касается карантин, что ли?», «Вот вам и изоляция!!», - раскритиковали поклонники поведение артистов, подумав, что снимок сделан в настоящее время. Некоторые фолловеры, однако, уточнили, что это может быть давнее фото, по крайней мере, они на это надеются.

После такой огромной критики в свой адрес Королева дополнила публикацию постскриптумом, в котором уточнила для поклонников, «которым надо все разжевывать», что снимок был сделан в прошлом году. «В данное время все отмечают день рождения Винокура в своих домах, выпивая за здоровье именинника в онлайн-режиме», - подчеркнула певица.

Владимир Винокур после общения с Львом Лещенко сделал тест на наличие коронавируса, его отрицательный результат очень порадовал поклонников артиста.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:38

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