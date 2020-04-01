Экономисты рассказали, почему карантин выгоден в денежном отношении





Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией произвела сильный эффект на обыденную жизнь: многие люди испытывают стресс от невозможности спокойно выйти на улицу или провести время с друзьями. С другой стороны самоизоляция имеет ряд преимуществ в финансовом плане: теперь нет необходимости тратить деньги на общественный транспорт или топливо для собственного автомобиля. Существенная экономия также осуществляется благодаря закрытию торговых центров, что особенно актуально для шопоголиков.Экономисты утверждают, что возможность работать в удаленном режиме позволяет не думать о ежедневной смене и стирке нарядов, тем самым снижая энергопотребление. В то же время невозможность посетить кафе или рестораны открывает путь для домашней готовки, которая не только обходится дешевле, но и намного полезнее. Стоит отметить, что подобные нюансы не актуальны для людей, которые лишились заработка ввиду недобросовестности работодателя или же не способны получать прежние гонорары.