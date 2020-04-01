Экономисты рассказали, почему карантин выгоден в денежном отношении
Карантин ввиду пандемии коронавируса тяжело отразился на финансовом благополучии многих россиян. Все же, экономисты рассказали, почему режим самоизоляции выгоден в денежном отношении.
Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией произвела сильный эффект на обыденную жизнь: многие люди испытывают стресс от невозможности спокойно выйти на улицу или провести время с друзьями. С другой стороны самоизоляция имеет ряд преимуществ в финансовом плане: теперь нет необходимости тратить деньги на общественный транспорт или топливо для собственного автомобиля. Существенная экономия также осуществляется благодаря закрытию торговых центров, что особенно актуально для шопоголиков.
Экономисты утверждают, что возможность работать в удаленном режиме позволяет не думать о ежедневной смене и стирке нарядов, тем самым снижая энергопотребление. В то же время невозможность посетить кафе или рестораны открывает путь для домашней готовки, которая не только обходится дешевле, но и намного полезнее. Стоит отметить, что подобные нюансы не актуальны для людей, которые лишились заработка ввиду недобросовестности работодателя или же не способны получать прежние гонорары.
Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией произвела сильный эффект на обыденную жизнь: многие люди испытывают стресс от невозможности спокойно выйти на улицу или провести время с друзьями. С другой стороны самоизоляция имеет ряд преимуществ в финансовом плане: теперь нет необходимости тратить деньги на общественный транспорт или топливо для собственного автомобиля. Существенная экономия также осуществляется благодаря закрытию торговых центров, что особенно актуально для шопоголиков.
Экономисты утверждают, что возможность работать в удаленном режиме позволяет не думать о ежедневной смене и стирке нарядов, тем самым снижая энергопотребление. В то же время невозможность посетить кафе или рестораны открывает путь для домашней готовки, которая не только обходится дешевле, но и намного полезнее. Стоит отметить, что подобные нюансы не актуальны для людей, которые лишились заработка ввиду недобросовестности работодателя или же не способны получать прежние гонорары.