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Рестайлинговая версия Porsche Panamera Sport Turismo замечена на тестах

Немецкая компания Porsche вывела на дорожные тесты рестайлинговую версию своего спортивного фастбека Panamera Sport Turismo, который тут же был замечен фотошпионами. Судя по опубликованным в Сети снимкам, каких-то кардинальных изменений во внешности модели поклонникам марки ожидать не стоит.
Рестайлинговая версия Porsche Panamera Sport Turismo замечена на тестах

Шпионские снимки демонстрируют, что в новой версии автомобиля производитель решил лишь немного освежить внешность, не проводя никакой глубокой модернизации. При этом официальный релиз новой версии Porsche Panamera Sport Turismo ожидается уже до конца текущего года.

На представленных кадрах можно увидеть, что дизайнеры и инженеры компании внесли минимальное количество изменений в сравнении с актуальной версией модели. Фактически все изменения ограничиваются косметическими доработками передней части с зауженными горизонтальными элементами и некоторыми отличиями в кромке бамперов. Такие же изменения наблюдаются и на корме фастбека, где поменялось расположение патрубков системы выпуска и обновилась форма светодиодных фонарей задней оптики.

Примечательно, что немногим ранее в Сеть попали снимки салона рестайлингового Panamera ST, которые передают похожие настроения – минимальные изменения без каких-либо заметных новшеств.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:27

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