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Лера Кудрявцева рассказала об отрицательном результате теста на коронавирус

Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram рассказала, что сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Она приняла решение проверить состояние здоровья после контакта со Львом Лещенко, у которого диагностировали COVID-19.

Недавно Лера Кудрявцева побывала на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы, на котором также присутствовал Лев Лещенко. Позднее стало известно, что медики обнаружили у него коронавирус. После общения с исполнителем телеведущая решила пройти тест на COVID-19, чтобы обезопасить себя и всю свою семью. Она серьёзно к этому подготовилась и даже ушла на самоизоляцию в отдельной квартире.

В своём микроблоге она попросила поклонников ответственно отнестись к своему здоровью и окружающих, не покидать дом без особой необходимости и провести время с самыми близкими людьми. Она отметила, что на данный момент не стоит беспокоиться о её состоянии здоровья, поскольку с ней всё нормально и теперь телеведущая пребывает в ожидании результатов теста. По словам медиков, ей должны позвонить в течение трёх дней и рассказать положительный ли у неё анализ. Она заявила, что прошло уже намного больше времени, по этой причине телеведущая находится дома с семьёй.

Согласно последним данным, Владимир Винокур и Игорь Николаев также получили отрицательные тесты на COVID-19, которые раньше общались со Львом Валерьяновичем на мероприятии.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:20

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