Лера Кудрявцева рассказала об отрицательном результате теста на коронавирус

Недавно Лера Кудрявцева побывала на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы, на котором также присутствовал Лев Лещенко. Позднее стало известно, что медики обнаружили у него коронавирус. После общения с исполнителем телеведущая решила пройти тест на COVID-19, чтобы обезопасить себя и всю свою семью. Она серьёзно к этому подготовилась и даже ушла на самоизоляцию в отдельной квартире.В своём микроблоге она попросила поклонников ответственно отнестись к своему здоровью и окружающих, не покидать дом без особой необходимости и провести время с самыми близкими людьми. Она отметила, что на данный момент не стоит беспокоиться о её состоянии здоровья, поскольку с ней всё нормально и теперь телеведущая пребывает в ожидании результатов теста. По словам медиков, ей должны позвонить в течение трёх дней и рассказать положительный ли у неё анализ. Она заявила, что прошло уже намного больше времени, по этой причине телеведущая находится дома с семьёй.Согласно последним данным, Владимир Винокур и Игорь Николаев также получили отрицательные тесты на COVID-19, которые раньше общались со Львом Валерьяновичем на мероприятии.