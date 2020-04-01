АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В Киеве на мать Лолиты Милявской напали из-за русской речи

Российская певица Лолита Милявская рассказала Дмитрию Гордону о нападении на ее маму и дочку из-за разговоров на русском языке. Инцидент вынудил исполнительницу нанять охрану для своих родственников.
В Киеве на мать Лолиты Милявской напали из-за русской речи

По словам Лолиты Милявской, история с нападением произошла днем, когда ее мама вела внучку Еву (дочь исполнительницы) из школы. Она разговаривала с девочкой по-русски, когда незнакомец сзади спросил ее на «чистом украинском», зачем она говорит на «собачьем языке». Мама Лолиты Милявской даже ответить не успела, поскольку моментально был нанесен удар по голове. Дочь певицы назвала нападавшего «психопатом», но тот ее не тронул.

После этого случая певица решила воспользоваться услугами охранного агентства. Гордон, бравший интервью у певицы, отметил, что в Киеве жители в основном говорят на русском. Поэтому нападение могло иметь связь с запретом Лолите Милявской на въезд на Украину после ее концерта в Керчи перед семьями с трудными детьми и детьми-сиротами в 2015 году. Ее тогда даже сняли с поезда украинские пограничники.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали о 5 лучших маслах для массажа для облегчения боли в…
В Сеть слили стоимость консоли нового поколения Sony PlayStation…
«Шумодав» и влагозащита: Компания AKG представила TWS-наушники…
Российские ученые сумели визуализировать мышечную боль с помощью…
Арнольд Шварценеггер играет в шахматы с ослицей во время…
Археологи обнаружили под пирамидами Перу "плывущих" друг за другом акул и…
Google прекращает продажу позапрошлогодних флагманов Pixel 3 и 3…
В Беларуси стартовало производство грузовиков МАЗ нового…
На территории Франции археологи обнаружили необычный…
В камере смартфона Vivo V17 появились стабилизация видео и ночной режим…
Ученые: Внедрение беспилотных автомобилей приведет к увеличению…
На Украине нашли редкий советский «Москвич» в идеальном…
Отставной российский полковник рассказал, зачем Китай разбирает на части купленную у России…
Знания о физической активности древних людей помогут преодолеть последствия сидячей…
Ученые: Изоляция во время пандемии поможет спасти до 40 миллионов…
Рэпер Мот помог фонду Хабенского, проведя прямой эфир для…
Американский кинорежиссёр Спайк Ли показал сценарий неснятого…
В Китае зафиксировали более 1,5 тысячи случаев бессимптомного протекания…
«Маленький, чтобы знать»: Разин объяснил причину неосведомленности Галкина о нефтяной скважине…
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании с сильными приступами…
Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр объяснил непонятные моменты…
Компания Lamborghini начала выпуск медицинских масок для итальянской…
Китайские медики рассказали, каких ошибок не нужно допускать при…
Американский певец Адам Шлезингер госпитализирован с диагнозом…
Changan CS35 в России обзаведётся новой…
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь…
Ученые разработали анализ крови, способный определить 50 видов онкологических…
Учёные из США подтвердили вероятность заражения коронавирусом через воду из-под…
Просмотреть все новости