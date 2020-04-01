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Специалисты рассказали о 5 лучших маслах для массажа для облегчения боли в спине

Специалисты из Индии назвали 5 лучших масел для массажа для облегчения боли в спине. Хорошим вариантом является состав на основе имбиря.

Боль в спине является дискомфортным ощущением, с которым иногда приходится сталкиваться каждому человеку и не только в пожилом возрасте. Данная проблема может не беспокоить либо быть очень серьезной, однако лучше обратиться за консультацией к специалисту. Чаще всего выручают масла, к примеру, отлично подойдёт препарат на основе имбиря, поскольку корень имеет противовоспалительные свойства. Его необходимо втирать и массировать на участках, являющихся источником болевых ощущений.

Согласно утверждениям индийских экспертов, облегчение должно наступить через полчаса. Масло лемонграсса также отлично справляется с данной задачей, поскольку в нём содержатся вещества, имеющие противогрибковое и противовоспалительное действия. Продукт перегонки листьев перечной мяты отлично снимает боли в мышцах благодаря охлаждающему эффекту. Его можно добавлять в теплую ванну и при массаже. Масло грушанки (винтергриновое) помогает при боле в спине за счет обезболивающего эффекта, в его состав входит метилсалицилат, который является природным аналогом аспирина. Листья растения можно использовать в качестве компресса для лечения дискомфорта в пояснице. Масло лаванды также хорошо помогает снимать боль в этой области. Вдыхая его можно успокоить нервную систему, снизить напряжение и устранить бессонницу.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:37

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