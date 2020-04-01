В Сеть слили стоимость консоли нового поколения Sony PlayStation 5





Всколыхнуть геймерское коммьюнити удалось двум компаниям, которые владеют розничными торговыми сетями в Дании и Канаде. Цены, выставленные этими продавцами на предварительный заказ удивили не только поклонников бренда, но и многих профильных журналистов. К примеру, у канадской сети Play N Trade ценник установлен на неожиданно низком уровне, в то время как датский Fotex просит за новинку неоправданно крупную сумму. Так, жителям Канады заказать Sony PlayStation 5 предлагают за 398 долларов США, в то время как датчанам придется раскошелиться на 1043 доллара.Впрочем, реальные розничные продажи новой консоли стартуют еще нескоро. К примеру, большинство источников утверждают, что в рознице устройство появится лишь ближе к открытию рождественского сезона 2020 года. Однако многие эксперты опасаются, что выпуск приставок может быть задержан из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Кроме всего прочего, большинство специалистов отмечают, что розничный ценник на Sony PlayStation 5 должен быть установлен на уровне 499 долларов США.