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В Сеть слили стоимость консоли нового поколения Sony PlayStation 5

Японская компания Sony пока не объявляла цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5, однако крупная канадская торговая сеть, начавшая принимать предварительные заказы на устройство, сделала это за нее. Примечательно, что цены на новинку в предварительном заказе указаны в полном диапазоне – от самой дешевой версии, до топовой конфигурации.

Всколыхнуть геймерское коммьюнити удалось двум компаниям, которые владеют розничными торговыми сетями в Дании и Канаде. Цены, выставленные этими продавцами на предварительный заказ удивили не только поклонников бренда, но и многих профильных журналистов. К примеру, у канадской сети Play N Trade ценник установлен на неожиданно низком уровне, в то время как датский Fotex просит за новинку неоправданно крупную сумму. Так, жителям Канады заказать Sony PlayStation 5 предлагают за 398 долларов США, в то время как датчанам придется раскошелиться на 1043 доллара.

Впрочем, реальные розничные продажи новой консоли стартуют еще нескоро. К примеру, большинство источников утверждают, что в рознице устройство появится лишь ближе к открытию рождественского сезона 2020 года. Однако многие эксперты опасаются, что выпуск приставок может быть задержан из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Кроме всего прочего, большинство специалистов отмечают, что розничный ценник на Sony PlayStation 5 должен быть установлен на уровне 499 долларов США.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:31

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