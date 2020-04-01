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«Шумодав» и влагозащита: Компания AKG представила TWS-наушники N400

Компания AKG представила свои новые полностью беспроводные TWS-наушники N400. Сообщается, что новинка защищена от влаги по нормам стандарта IPX7, а также обладает функцией активного шумоподавления.
«Шумодав» и влагозащита: Компания AKG представила TWS-наушники N400

Технические спецификации AKG N400 выглядят в целом достойно. Так, наушники оснащены 8,2-миллиметровыми драйверами с частотой излучения от 10 Гц до 20 кГц, имеют сопротивление в 16 Ом и демонстрируют SPL чувствительность на уровне 96 децибел.

В комплекте с наушниками также поставляются специальные амбушюры, в числе которых есть специальная пара насадок Comply, изготовленных из пены. Плата устройства оснащена функцией Ambient Aware, которая позволяет контролировать уровень подавления окружающего шума, а наличие функции TalkThru даст возможность отключить «шумодав», чтобы слышать вокруг. Активируется эта опция простым касанием левого наушника. В каждом наушнике при этом встроены по два микрофона, а передовая технология формирования звукового луча позволяет повысить качество звучания даже во время голосовых вызовов, попутно блокируя окружающий шум.

Управление AKG N400 сенсорное, причем переключать треки, изменять громкость и вызывать голосовые ассистенты пользователь сможет касанием любого из наушников. Автономное время работы новинки, как утверждает производитель, составляет порядка 6 часов, однако с активированной функцией шумоподавления это время сокращается до 5 часов.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:14

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