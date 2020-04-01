Российские ученые сумели визуализировать мышечную боль с помощью магнитометра
Российские математики сумели приспособить магнитометр с целью реконструкции объемной трехмерной модели структуры мозга, сердца и ряда других мышц. Таким образом им удалось визуализировать болезненные ощущения в мышцах спины пациентов, сообщает пресс-центр НРФ.
Специалисты попросили участников эксперимента в различных позах напрягать спину и ее мышцы, а после расслаблять их, пока авторы исследования записывали меняющиеся показания магнитометра. Сигнал был довольно слабым во всех случаях проводимых тестов, кроме одного. Как выяснили ученые, у одного мужчины присутствовала довольно сильная магнитная активность даже в те моменты, когда он не напрягал мышцы. Оказалось, такая реакция связана с болью в спине. Это и послужило основой для идеи применения этого метода для более точной локализации и визуализации болезненных ощущений в мышцах», - отмечают авторы изобретения.
К слову, не так давно учеными было установлено, что сердце, а также многие другие органы человеческого организма действительно вырабатывают довольно слабые, но уловимые техникой магнитные сигналы, зафиксировать которые способны квантовые магнитометры, обладающие повышенной чувствительностью к подобному излучению. Теперь специалисты считают, что эти датчики могут быть использованы для отслеживания изменений в состоянии целого ряда органов, причем в реальном времени, а не по итогам проводимых в лаборатории исследований.
Специалисты попросили участников эксперимента в различных позах напрягать спину и ее мышцы, а после расслаблять их, пока авторы исследования записывали меняющиеся показания магнитометра. Сигнал был довольно слабым во всех случаях проводимых тестов, кроме одного. Как выяснили ученые, у одного мужчины присутствовала довольно сильная магнитная активность даже в те моменты, когда он не напрягал мышцы. Оказалось, такая реакция связана с болью в спине. Это и послужило основой для идеи применения этого метода для более точной локализации и визуализации болезненных ощущений в мышцах», - отмечают авторы изобретения.
К слову, не так давно учеными было установлено, что сердце, а также многие другие органы человеческого организма действительно вырабатывают довольно слабые, но уловимые техникой магнитные сигналы, зафиксировать которые способны квантовые магнитометры, обладающие повышенной чувствительностью к подобному излучению. Теперь специалисты считают, что эти датчики могут быть использованы для отслеживания изменений в состоянии целого ряда органов, причем в реальном времени, а не по итогам проводимых в лаборатории исследований.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:07