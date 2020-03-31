Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр объяснил непонятные моменты фильма





Еще в трейлере поклонники «Отряда самоубийц» заметили, что Джокер лежал среди большого количества ножей, в верхнем углу были пару комплектов одежды для младенцев. Режиссер Дэвид Эйр объяснил, что клоун на самом деле не был убийцей детей. Дело в том, что Харли Квин мечтала родить своему избраннику ребенка. Джокер обратился к своему помощнику, чтобы он приобрел детские вещи для успокоения девушки.Также в одной из сцен фанаты заметили, что у злодея улыбка нарисована на лице с помощью зеленого фломастера. Дэвид Эйр открыл тайну, почему это было сделано именно так. Когда Харли Квин бросила его, он не мог больше улыбаться, поэтому решил психологически помочь себе таким интересным способом.Дэвид Эйр получил мировое признание и громкую славу после того, как вышел рейтинговый драматический сериал «Патруль». Он выступил в роли сценариста и режиссера, а в его работе рассказывалось о буднях копов из Лос-Анджелеса. Многие события знаменитость взял из своей жизни. Как утверждают поклонники сериала, он смотрится очень легко и на одном дыхании.