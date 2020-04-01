Арнольд Шварценеггер играет в шахматы с ослицей во время карантина

Актёр Арнольд Шварценеггер проводит карантин из-за эпидемии коронавируса в компании ослицы Лулу и пони Виски, приобретённых недавно. Он поделился со своими поклонниками фотографией, на которой можно увидеть, как американский культурист предложил своей питомице сыграть с ним в шахматы. В подписи к довольно интересному кадру, на котором ослица старается передвинуть фигуру носом, он заявил, что Лулу не самый лучший шахматный партнер, однако он предпочел не откладывать обучение членов своей семьи в долгий ящик.Знаменитый актёр призвал поклонников использовать время, которое вынуждены потратить на карантин, для общения с самыми близкими людьми. Фанаты Шварценеггера выразили восторг от забавного фото. «Если вы планировали когда-то научить своих членов семьи игре в шахматы, то это — идеальное время», - сообщил культурист. Новые четвероногие друзья воспринимаются знаменитым актером, как члены семьи. Недавно он продемонстрировал, как обедает в компании своих питомцев. Меньше чем за сутки новая публикация Шварценеггера собрала больше 1 млн «лайков».