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Арнольд Шварценеггер играет в шахматы с ослицей во время карантина

Арнольд Шварценеггер на своей странице в Instagram показал, чем занимается во время карантина. На снимке можно увидеть, как голливудский актёр играет в шахматы с ослицей Лулу.

Актёр Арнольд Шварценеггер проводит карантин из-за эпидемии коронавируса в компании ослицы Лулу и пони Виски, приобретённых недавно. Он поделился со своими поклонниками фотографией, на которой можно увидеть, как американский культурист предложил своей питомице сыграть с ним в шахматы. В подписи к довольно интересному кадру, на котором ослица старается передвинуть фигуру носом, он заявил, что Лулу не самый лучший шахматный партнер, однако он предпочел не откладывать обучение членов своей семьи в долгий ящик.

Знаменитый актёр призвал поклонников использовать время, которое вынуждены потратить на карантин, для общения с самыми близкими людьми. Фанаты Шварценеггера выразили восторг от забавного фото. «Если вы планировали когда-то научить своих членов семьи игре в шахматы, то это — идеальное время», - сообщил культурист. Новые четвероногие друзья воспринимаются знаменитым актером, как члены семьи. Недавно он продемонстрировал, как обедает в компании своих питомцев. Меньше чем за сутки новая публикация Шварценеггера собрала больше 1 млн «лайков».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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