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Археологи обнаружили под пирамидами Перу "плывущих" друг за другом акул и китов

Археологи, проводившие раскопки на расположенном в Перу участке Пампа-ла-Крус, обнаружили под ритуальной платформой около древних пирамид, символизирующих Луну и Солнце, захоронения крупных морских обитателей, включая акул и китов. Подробности археологического исследования, проводившегося под руководством научного сотрудника Университета Флориды Габриэля Прието, опубликовало зарубежное издание Archaeology.

Каменная ритуальная платформа была обнаружена учёными минувшим летом. Высота её могла достигать двух метров. На платформу нанесено изображение трёх воинов, которые ведут пленных, а под ней самой – останки акул, кашалотов, тунцов. Согласно результатам анализа, морские обитатели были захоронены. Трупы лежали так, будто бы они «плыли» друг за другом вглубь страны. Исследователи предположили, что древние народы могли веровать, будто бы крупные морские существа правят в «подземном мире», который нередко в их представлениях являл собой водное царство. Предварительный возраст пирамид и платформы - 12-15 столетий.

«Интересно, что все обнаруженные в Пампла-ла-Крус останки существ в своё время обитали в океане. Думаем, представители культуры Моче изрядно потрудились, для того чтобы сперва добыть акул и китов, а после доставить их к пирамидам», – отметили археологи.

Ранее археологи сообщили о том, что им удалось вплотную приблизиться к разгадке тайны Большого сфинкса.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:00

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