Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова раскритиковала дочь и зятя за употребление спиртного





Когда звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак разговаривала с подписчиками, ей позвонила мама Людмила Нарусова. Сразу ответить у телеведущей не получилось, затем она перезвонила родственнице по скайпу. Однако политик сразу же обрушилась на дочь с критикой, отметив, что она и ее супруг явно употребляют спиртные напитки, на столе стоит бутылка, а они не могут подключиться, так как "тупые".Затем Людмила Нарусова потребовала, чтобы ей показали внука Платона, все происходящее поклонники Ксении Собчак и Константина Богомолова увидели в прямом эфире. Тем не менее, комментировать что-либо супруги не стали.