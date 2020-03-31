Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова раскритиковала дочь и зятя за употребление спиртного
Буквально вчера телеведущая и светская львица Ксения Собчак вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram вместе с супругом Константином Богомоловым. Во время трансляции к ним присоединилась мать блогера - Людмила Нарусова и поспешила раскритиковать супругов за употребление спиртного.
Когда звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак разговаривала с подписчиками, ей позвонила мама Людмила Нарусова. Сразу ответить у телеведущей не получилось, затем она перезвонила родственнице по скайпу. Однако политик сразу же обрушилась на дочь с критикой, отметив, что она и ее супруг явно употребляют спиртные напитки, на столе стоит бутылка, а они не могут подключиться, так как "тупые".
Затем Людмила Нарусова потребовала, чтобы ей показали внука Платона, все происходящее поклонники Ксении Собчак и Константина Богомолова увидели в прямом эфире. Тем не менее, комментировать что-либо супруги не стали.
Когда звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак разговаривала с подписчиками, ей позвонила мама Людмила Нарусова. Сразу ответить у телеведущей не получилось, затем она перезвонила родственнице по скайпу. Однако политик сразу же обрушилась на дочь с критикой, отметив, что она и ее супруг явно употребляют спиртные напитки, на столе стоит бутылка, а они не могут подключиться, так как "тупые".
Затем Людмила Нарусова потребовала, чтобы ей показали внука Платона, все происходящее поклонники Ксении Собчак и Константина Богомолова увидели в прямом эфире. Тем не менее, комментировать что-либо супруги не стали.