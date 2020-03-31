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Мать Сергея Лазарева Валентина станет участницей программы "Модный приговор"

Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram анонсировал для поклонников выход программы «Модный приговор» с участием его мамы Валентины Лазаревой. Исполнитель сообщил, что предложил родительнице изменить имидж в честь его дня рождения.

Сергей Лазарев решил обновить гардероб своей мамы Валентины и поэтому предложил ей принять участие в съёмке программы «Модный приговор». Таким образом он решил сделал подарок родительнице в честь собственного дня рождения, который состоится 1 апреля. «Мне очень нравится программа «Модный приговор» и в честь собственного праздника я принял решение преподнести подарок не себе, а маме», — сообщил певец. В течение многих лет Валентина Лазарева придерживалась одного образа — чёрные волосы, помада цвета фуксии и вещи свободного кроя.

Исполнитель захотел изменить её имидж и доверил это дело стилистам «Модного приговора». Он долго уговаривал родительницу, которая всё же поддалась на уговоры и согласилась на эксперимент. «Маме нравятся вещи свободного кроя», — заявил Лазарев. Родительница исполнителя утверждает, под такой одеждой хочет спрятать фигуру, однако обращение к стилистам считала лишним. «Мама является лучшим примером сильной, властной женщины. После развода она осталась с двумя детьми», — рассказал певец. С раннего детства знаменитость на самом деле воспитывала лишь мама, а отца он много лет не видел. «Он иногда приходил. Он умер несколько лет назад. Папа гордился тем, что я стал чаще появляться на экранах телевизоров. Я вспоминаю о нём только хорошее. Все обиды ушли, поскольку он понял, что не так сделал в этой жизни», — заявил Лазарев.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:10

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