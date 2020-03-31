Режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй займётся продюсированием фильмов Sony Pictures





Теперь же контракт заключен, о чём проинформировало зарубежное издание Deadline. Согласно пунктам договора, Майкл Бэй возвратится в студию, где создавалась его дебютная режиссёрская работа – американский комедийный боевик 1995 года производства «Плохие парни» с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом в главных ролях.Новой полнометражной картиной кинодеятеля, созданием которой он в соответствии с контрактом Bay Films займётся для Sony Pictures Entertainment, станет лента «Чёрная пятёрка». Режиссёром выступит Майкл Бэй, сценарий напишет Эрен Крюгер (наиболее известен как сценарист трёх фильмов серии «Трансформеры», а именно «Месть падших», «Тёмная сторона Луны», «Эпоха истребления»).