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Режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй займётся продюсированием фильмов Sony Pictures

Майкл Бэй, один из самых кассовых режиссёров мира, займётся продюсированием фильмов и многосерийных лент производства американской кинокомпании Sony Pictures. Соответствующее соглашение изначально стороны собирались подписать ещё в январе, но из-за карантинных мер по причине распространения по планете вируса COVID-19 сделку пришлось отложить.
Режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй займётся продюсированием фильмов Sony Pictures

Теперь же контракт заключен, о чём проинформировало зарубежное издание Deadline. Согласно пунктам договора, Майкл Бэй возвратится в студию, где создавалась его дебютная режиссёрская работа – американский комедийный боевик 1995 года производства «Плохие парни» с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом в главных ролях.

Новой полнометражной картиной кинодеятеля, созданием которой он в соответствии с контрактом Bay Films займётся для Sony Pictures Entertainment, станет лента «Чёрная пятёрка». Режиссёром выступит Майкл Бэй, сценарий напишет Эрен Крюгер (наиболее известен как сценарист трёх фильмов серии «Трансформеры», а именно «Месть падших», «Тёмная сторона Луны», «Эпоха истребления»).

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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:50

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