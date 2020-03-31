Ирину Шейк заметили в компании голливудского ловеласа

Папарацци недавно удивили фанатов Ирины Шейк новыми снимками модели, которая прогуливалась вместе с знаменитым владельцем арт-галереи Вито Шнабелем. Журналистам удалось сфотографировать красавицу на входе в апартаменты скандально известного ловеласа. 33-летний арт-дилер успел прославиться любовными приключениями со многими звездами Голливуда, которые были намного старше него. К их числу относятся Эль Макферсон, Деми Мур, Хайди Клум, Дакота Джонсон, Эмбер Херд и многие другие.Как засвидетельствовали папарацци, Шнабель и Шейк нарушили рекомендации о карантине в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Известно, что после расставания с Брэдли Купером прошлым летом актрисе приписывали множество романов, которые не получили фактического подтверждения. Поэтому возможная интрижка с арт-директором шокировала некоторых поклонников, поскольку Шейк практически все свое свободное время уделяет воспитанию 2-летней дочери Леи.