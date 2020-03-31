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Ирину Шейк заметили в компании голливудского ловеласа

Ирина Шейк решила не придерживаться режима самоизоляции, о чем говорит её недавняя прогулка по улицам Нью-Йорка. Фотомодель также заметили в компании Вито Шнабеля, голливудского ловеласа и арт-дилера.

Папарацци недавно удивили фанатов Ирины Шейк новыми снимками модели, которая прогуливалась вместе с знаменитым владельцем арт-галереи Вито Шнабелем. Журналистам удалось сфотографировать красавицу на входе в апартаменты скандально известного ловеласа. 33-летний арт-дилер успел прославиться любовными приключениями со многими звездами Голливуда, которые были намного старше него. К их числу относятся Эль Макферсон, Деми Мур, Хайди Клум, Дакота Джонсон, Эмбер Херд и многие другие.

Как засвидетельствовали папарацци, Шнабель и Шейк нарушили рекомендации о карантине в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Известно, что после расставания с Брэдли Купером прошлым летом актрисе приписывали множество романов, которые не получили фактического подтверждения. Поэтому возможная интрижка с арт-директором шокировала некоторых поклонников, поскольку Шейк практически все свое свободное время уделяет воспитанию 2-летней дочери Леи.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:40

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