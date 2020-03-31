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Москвичей будут выпускать из дома по QR-коду

В условиях ужесточенных карантинных мер жители российской столицы смогут выходить на улицу по специальному QR-коду. Получить код для выхода из дома москвичи могут на сайте мэрии.
Москвичей будут выпускать из дома по QR-коду

По некоторым данным, получать код для выхода на улицу горожанам потребуется даже в случае выгула собаки. Кроме того, отмечается, что в случае отсутствия кода стражи порядка обязаны будут доставить оказавшихся на улице граждан домой. Также столичные власти планируют тщательно контролировать соблюдение указанной нормы, для чего будут задействованы данные мобильных операторов и камеры наблюдения в подъездах домов. Наконец, штрафы за нарушение режима карантина с помощью камер наблюдения могут выписываться в автоматическом режиме.

Что же касается граждан, организации которых продолжают работать, то им дозволено без ограничений перемещаться от места жительства до места работы без каких-либо кодов или разрешений.

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Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:30

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