Huawei продолжает использовать американские компоненты, несмотря на санкции





С таким заявлением выступили журналисты крупного американского издания Financial Times, которые попросили экспертов разобрать новый китайский флагман и определить производителя каждой его детали. Как выяснилось, в новом смартфоне присутствуют сразу три радиочастотных микрочипа от компаний Qorvo, Skyworks и Qualcomm, которые работают в американской юрисдикции. При этом издание напоминает, что в мае 2019 года администрация США внесла компанию Huawei в специальный санкционный список, фактически назвав китайского производителя угрозой национальной безопасности страны.Как бы там ни было, Белый дом сохранил за китайским техногигантом возможность обращаться к федеральном властям с запросами на разрешение вести торговлю в отношении отдельных технологий и некоторой продукции. К примеру, подчеркивают журналисты, таким разрешением точно обладает Qualcomm. Кроме всего прочего, один из топ-менеджеров Huawei Эрик Сюй ранее заявил, что компания потратила почти 19 миллиардов долларов на закупку компонентов у производителей из США. При этом годом ранее у американских изготовителей было закуплено продукции всего на 11 миллиардов долларов.