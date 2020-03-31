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Huawei продолжает использовать американские компоненты, несмотря на санкции

Несмотря на санкции, введенные Вашингтоном в отношении китайского техногиганта Huawei, производитель все еще продолжает использовать компоненты от американских производителей в своих устройствах. К примеру, в новом флагманском смартфоне Huawei Р40, утверждают источники, присутствуют детали, произведенные в США.
Huawei продолжает использовать американские компоненты, несмотря на санкции

С таким заявлением выступили журналисты крупного американского издания Financial Times, которые попросили экспертов разобрать новый китайский флагман и определить производителя каждой его детали. Как выяснилось, в новом смартфоне присутствуют сразу три радиочастотных микрочипа от компаний Qorvo, Skyworks и Qualcomm, которые работают в американской юрисдикции. При этом издание напоминает, что в мае 2019 года администрация США внесла компанию Huawei в специальный санкционный список, фактически назвав китайского производителя угрозой национальной безопасности страны.

Как бы там ни было, Белый дом сохранил за китайским техногигантом возможность обращаться к федеральном властям с запросами на разрешение вести торговлю в отношении отдельных технологий и некоторой продукции. К примеру, подчеркивают журналисты, таким разрешением точно обладает Qualcomm. Кроме всего прочего, один из топ-менеджеров Huawei Эрик Сюй ранее заявил, что компания потратила почти 19 миллиардов долларов на закупку компонентов у производителей из США. При этом годом ранее у американских изготовителей было закуплено продукции всего на 11 миллиардов долларов.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:10

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