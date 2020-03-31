«Всё, хватит мне писать в директ»: Александр Емельяненко сообщил, что невеста уже найдена
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился на видео к своим поклонницам, сообщив о том, что возлюбленная для него уже найдена. Спортсмен попросил потенциальных невест прекратить ему писать в директ.
Instagram-пост о поиске пассии появился на официальной Instagram-странице Александра Емельяненко в прошедшую пятницу, и всего несколько дней понадобилось бойцу ММА, чтобы определиться с претенденткой на руку и сердце. Кто та «счастливица», как её уже начали именовать комментаторы, - пока остаётся тайной.
Александр Емельяненко на кадрах видеообращения выразил удивление, что он оказался таким «востребованным женихом». 38-летний спортсмен поблагодарил девушек, которые откликнулись на его сообщение о поиске невесты и предложили собственные кандидатуры, но далее писать ему в директ на эту тему не имеет смысла, подытожил он.
Instagram-пост о поиске пассии появился на официальной Instagram-странице Александра Емельяненко в прошедшую пятницу, и всего несколько дней понадобилось бойцу ММА, чтобы определиться с претенденткой на руку и сердце. Кто та «счастливица», как её уже начали именовать комментаторы, - пока остаётся тайной.
Александр Емельяненко на кадрах видеообращения выразил удивление, что он оказался таким «востребованным женихом». 38-летний спортсмен поблагодарил девушек, которые откликнулись на его сообщение о поиске невесты и предложили собственные кандидатуры, но далее писать ему в директ на эту тему не имеет смысла, подытожил он.
Спорт
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:30