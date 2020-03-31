«Состояние то улучшается, то ухудшается»: Медики до сих пор не могут понять природу пневмонии Льва Лещенко





Как утверждают исследователи из Китая, который стал первым в мире очагом стремительного распространения коронавирусной инфекции, людей, которые излечились от опасного вируса, слишком рано отпускают из изоляции, поскольку они в течение какого-то времени еще могут передавать патоген окружающим. В связи с этим китайские медики опубликовали призыв к коллегам из других стран, в нем они просят продлить карантинные меры в отношении пациентов, которые считаются полностью излечившимися от COVID-19. Согласно данным, опубликованным изданием NUR.KZ со ссылкой на авторов Telegram-канала «Оперативный штаб», учеными были собраны образцы слизистой в ротоглотке пациентов, которые уже излечились от вируса, по итогам анализов этого биоматериала в нем были обнаружены остатки частиц опасного штамма.Отмечается, что эти остатки продолжают распространять коронавирус во внешней среде даже после того, как человек фактически излечился, тем самым, они могут представлять опасность для остальных людей. Всех пациентов впоследствии поместили на карантин под тщательный контроль медиков, чтобы определить, за какое именно время в их организмах исчезнут последние признаки опасного вируса. Как показал этот эксперимент, время полного выведения COVID-19 из организма в случае с каждым новым пациентом может быть разным, однако оно всегда колеблется в пределах 1-8 дней с момента выздоровления. В случае с певцом Львом Лещенко медики не могут сказать, почему его состояние то ухудшается, то улучшается, возможно, необходимо дождаться, когда пройдет еще одна неделя.