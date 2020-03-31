Компания Valve раскрыла подробности новой видеоигры Artifact 2.0
Анонс Artifact 2.0 стал для многих геймеров неожиданной новостью, учитывая что геймплей нового продукта вскоре можно оценить в бета-тесте. Компания Valve раскрыла подробности и перемены в карточной видеоигре по франшизе Dota 2.
Когда корпорация Valve выпустила коллекционную карточную игру Artifact в 2018 году, она заслужила похвальные отзывы критиков относительно геймплея, но через два месяца потеряла 95% аудитории. Причиной тому стала неудачная модель монетизации, когда игроки могли покупать специальные колоды за реальные деньги, тем самым получая преимущество над другими геймерами. Разработчик учел этот дефект и потому отказался от подобной стратегии в будущей игре Artifact 2.0.
Онлайн-игра вскоре перейдет на этап бета-тестирования, но фирма пока не рассылает приглашения. Более того, дату и сроки испытаний тоже пока не раскрывали. И все же программисты раскрыли определенные подробности о будущем продукте. Известно, что камеру сделают более отдаленной, что позволит игрокам увидеть все три линии одновременно, геймплей упростят для новичков, а карты будут открываться во время игры. Кроме прочего, создатели добавят новый режим – геройский драфт с упрощенным набором колоды.
Когда корпорация Valve выпустила коллекционную карточную игру Artifact в 2018 году, она заслужила похвальные отзывы критиков относительно геймплея, но через два месяца потеряла 95% аудитории. Причиной тому стала неудачная модель монетизации, когда игроки могли покупать специальные колоды за реальные деньги, тем самым получая преимущество над другими геймерами. Разработчик учел этот дефект и потому отказался от подобной стратегии в будущей игре Artifact 2.0.
Онлайн-игра вскоре перейдет на этап бета-тестирования, но фирма пока не рассылает приглашения. Более того, дату и сроки испытаний тоже пока не раскрывали. И все же программисты раскрыли определенные подробности о будущем продукте. Известно, что камеру сделают более отдаленной, что позволит игрокам увидеть все три линии одновременно, геймплей упростят для новичков, а карты будут открываться во время игры. Кроме прочего, создатели добавят новый режим – геройский драфт с упрощенным набором колоды.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00