Компания Valve раскрыла подробности новой видеоигры Artifact 2.0





Когда корпорация Valve выпустила коллекционную карточную игру Artifact в 2018 году, она заслужила похвальные отзывы критиков относительно геймплея, но через два месяца потеряла 95% аудитории. Причиной тому стала неудачная модель монетизации, когда игроки могли покупать специальные колоды за реальные деньги, тем самым получая преимущество над другими геймерами. Разработчик учел этот дефект и потому отказался от подобной стратегии в будущей игре Artifact 2.0.Онлайн-игра вскоре перейдет на этап бета-тестирования, но фирма пока не рассылает приглашения. Более того, дату и сроки испытаний тоже пока не раскрывали. И все же программисты раскрыли определенные подробности о будущем продукте. Известно, что камеру сделают более отдаленной, что позволит игрокам увидеть все три линии одновременно, геймплей упростят для новичков, а карты будут открываться во время игры. Кроме прочего, создатели добавят новый режим – геройский драфт с упрощенным набором колоды.