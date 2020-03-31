АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Компания Valve раскрыла подробности новой видеоигры Artifact 2.0

Анонс Artifact 2.0 стал для многих геймеров неожиданной новостью, учитывая что геймплей нового продукта вскоре можно оценить в бета-тесте. Компания Valve раскрыла подробности и перемены в карточной видеоигре по франшизе Dota 2.

Когда корпорация Valve выпустила коллекционную карточную игру Artifact в 2018 году, она заслужила похвальные отзывы критиков относительно геймплея, но через два месяца потеряла 95% аудитории. Причиной тому стала неудачная модель монетизации, когда игроки могли покупать специальные колоды за реальные деньги, тем самым получая преимущество над другими геймерами. Разработчик учел этот дефект и потому отказался от подобной стратегии в будущей игре Artifact 2.0.

Онлайн-игра вскоре перейдет на этап бета-тестирования, но фирма пока не рассылает приглашения. Более того, дату и сроки испытаний тоже пока не раскрывали. И все же программисты раскрыли определенные подробности о будущем продукте. Известно, что камеру сделают более отдаленной, что позволит игрокам увидеть все три линии одновременно, геймплей упростят для новичков, а карты будут открываться во время игры. Кроме прочего, создатели добавят новый режим – геройский драфт с упрощенным набором колоды.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei продолжает использовать американские компоненты, несмотря на…
Компания Valve раскрыла подробности новой видеоигры Artifact…
Компания Google запустила проект для педагогов «Учим из…
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова раскритиковала дочь и зятя за употребление…
Ученые рассказали о самой опасной стадии…
«Всё, хватит мне писать в директ»: Александр Емельяненко сообщил, что невеста уже…
«Состояние то улучшается, то ухудшается»: Медики до сих пор не могут понять природу пневмонии Льва…
"Это на самом деле весело": Дочь Милы Йовович Эвер прочитала сказку на русском…
Учёные из Калининграда создали антибактериальные маски с ионами серебра…
Экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова вышла замуж во второй…
Звезда "Дома-2" Яна Захарова подралась с Никитой…
Компания Samsung планирует прекратить производство…
В Италии провели минуту молчания в память о жертвах коронавирусной…
Оксана Самойлова собирается развестись с Джиганом и забрать…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Ковалева не соблюдает режим карантина после возвращения из…
Участник проекта "Дом-2" Виктор Изотов отказался от Юлии Белой ради Саши…
Компания «Сухой» подарила название истребителю…
Коллекцию редких моделей ГАЗ в идеальном состоянии продают за 200 миллионов…
Екатерина Варнава сообщила, что не хочет выходить замуж за Константина…
Звезду проекта "Дом-2" Милену Безбородову выгнали за ворота после истерики на программе "Бородина против…
Рудинштейн о состоянии здоровья Джигарханяна: «Он превратился в ничего не понимающий…
На АЭС «Фукусима» в Японии новые проблемы с…
Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой…
В Сахаре обнаружены необычные наскальные…
"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с…
Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan…
Настя Каменских предложила на карантине практиковаться в макияже и дала…
В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона…
Просмотреть все новости