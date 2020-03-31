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Компания Google запустила проект для педагогов «Учим из дома»

Google планирует запустить проект «Учим из дома», помогающий учителям дистанционно преподавать и организовывать результативное обучение. Благодаря сервису преподаватели смогут всегда поддерживать связь с учениками и их родителями.

В компании Google сообщают, дистанционное образование подразумевает коммуникацию между преподавателем и учениками, а также их родителями. Разработчики проекта намерены способствовать участникам школьного образования оставаться на связи. Ресурс располагает материалами перехода на «преподавание из дома». Благодаря этому можно эффективно организовать рабочее пространство и проводить занятия с помощью видеозвонков.

Также педагог способен создать кабинет пользователя для своего предмета и загрузить туда все необходимые материалы. Учителя смогут демонстрировать на доске графики и формулы учащимся, уведомлять родителей учеников с помощью рассылки и создавать индивидуальные консультации. Педагоги получат возможность проведения онлайн-тестов. Проект предусматривает интеграцию с Google Документами и вероятность проведения занятий в формате видеовстреч. В компании сообщают, что в дальнейшем функции проекта будут дополняться.

Недавно появилась информация, что на портале “Одноклассники” в доступе появились сервисы Госуслуг. Портал "Госуслуги" и ОК позволили оформлять необходимые документы в режиме онлайн, что особенно важно в условиях карантина из-за коронавируса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:50

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