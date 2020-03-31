Ученые рассказали о самой опасной стадии коронавируса





Команда ученых из госпиталя при университете Гонконга в Шэньчжэне выяснила, что COVID-19 несет особенную опасность для жизни людей в первую неделю после проявления симптомов. Первые результаты были опубликованы в научном издании The Lancet, которые получили после изучения образцов слюны 23 больных, которые поступили в региональные больницы с коронавирусной инфекцией. Наибольшая нагрузка на организм осуществлялась в течение 7 дней, которая объяснялась стремительным развитием болезни.Как сообщают вирусологи, высокая вирусная нагрузка подтверждает факт того, что недуг может легко передаваться от одного человека другому. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы избежать заражения. В этом смысле поможет использование медицинских масок и респираторов во время пребывания на улице, которые способны задержать попадание патогенов в дыхательные пути. Однако же, лучшим способом профилактики до сих пор остается добровольная самоизоляция в период пандемии.