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Ученые рассказали о самой опасной стадии коронавируса

Китайские ученые недавно провели исследование коронавируса относительно тяжести заболеваний в определенный период. Вирусологи смогли определить самую опасную стадию COVID-19.

Команда ученых из госпиталя при университете Гонконга в Шэньчжэне выяснила, что COVID-19 несет особенную опасность для жизни людей в первую неделю после проявления симптомов. Первые результаты были опубликованы в научном издании The Lancet, которые получили после изучения образцов слюны 23 больных, которые поступили в региональные больницы с коронавирусной инфекцией. Наибольшая нагрузка на организм осуществлялась в течение 7 дней, которая объяснялась стремительным развитием болезни.

Как сообщают вирусологи, высокая вирусная нагрузка подтверждает факт того, что недуг может легко передаваться от одного человека другому. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы избежать заражения. В этом смысле поможет использование медицинских масок и респираторов во время пребывания на улице, которые способны задержать попадание патогенов в дыхательные пути. Однако же, лучшим способом профилактики до сих пор остается добровольная самоизоляция в период пандемии.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:40

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