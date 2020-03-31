За сутки в Москве 10 000 жителей обратились в службу занятости за получением пособия





Сегодня без работы рискуют остаться сотрудники из туристической и обслуживающей сферы по причине ввода ограничений в связи пандемией коронавируса. Распространение инфекции вынудило столичные власти ввести дополнительные компенсации безработным, теперь общая сума составит 19 500 рублей в месяц.Однако для ее получения необходимо официально отработать не менее 60 календарных дней в 2020 году. Если житель столицы сейчас обучается по специальности водитель или электрик, но не может практически освоить профессию из-за ограничений в передвижении, то ему также полагается пособие. Саму компенсацию начнут начислять с 1 апреля, а завершат выплаты 30 сентября.