За сутки в Москве 10 000 жителей обратились в службу занятости за получением пособия
В Москве за получением повышенного пособия по безработице обратились более 10 000 жителей столицы. Согласно данным, предоставленным московской службой занятости, официальный сайт уже посетили более 40 000 человек.
Сегодня без работы рискуют остаться сотрудники из туристической и обслуживающей сферы по причине ввода ограничений в связи пандемией коронавируса. Распространение инфекции вынудило столичные власти ввести дополнительные компенсации безработным, теперь общая сума составит 19 500 рублей в месяц.
Однако для ее получения необходимо официально отработать не менее 60 календарных дней в 2020 году. Если житель столицы сейчас обучается по специальности водитель или электрик, но не может практически освоить профессию из-за ограничений в передвижении, то ему также полагается пособие. Саму компенсацию начнут начислять с 1 апреля, а завершат выплаты 30 сентября.
Сегодня без работы рискуют остаться сотрудники из туристической и обслуживающей сферы по причине ввода ограничений в связи пандемией коронавируса. Распространение инфекции вынудило столичные власти ввести дополнительные компенсации безработным, теперь общая сума составит 19 500 рублей в месяц.
Однако для ее получения необходимо официально отработать не менее 60 календарных дней в 2020 году. Если житель столицы сейчас обучается по специальности водитель или электрик, но не может практически освоить профессию из-за ограничений в передвижении, то ему также полагается пособие. Саму компенсацию начнут начислять с 1 апреля, а завершат выплаты 30 сентября.
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:02