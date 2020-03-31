"Мася и Константин Юрьевич": Ксения Собчак и Константин Богомолов дали мастер-класс по сохранению брака во время карантина





На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак запустила прямой эфир, во время которого вместе с мужем Константином Богомоловым дала мастер-класс по сохранению брака и хороших отношений в семье. Так как люди сейчас остаются дома, не бывают на учебе и работе, телеведущая опасается, что может повыситься число конфликтов и разводов в России.На собственном примере Ксения Собчак призналась, что мужа дома называет Константин Юрьевич, а вот он обращается к ней словом "Мася". Блогер призналась, она полностью отказалась от алкоголя, а режиссер добавил, что на данный момент она учит монолог из пьесы "Гамлет". Во время эфира Собчак успела пообщаться со своей мамой Людмилой Нарусовой, отметив, что скучает по ней, а также рассказала о недавней болезни, возможно, это и был, по мнению звезды, коронавирус.Поклонники отнеслись к подобным советам от Ксении Собчак и Константина Богомолова довольно скептически, напомнив, что свои семейные отношения они начали после того, как развелись с бывшими супругами.