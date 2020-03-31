"Смотрите, думайте, анализируйте": Мария Шукшина анонсировала премьеру фильма "Ушедшие в туман"

Мария Шукшина сообщила своим поклонникам, что хочет "разбавить" их вынужденную изоляцию. Поэтому сегодня знаменитость анонсирует премьеру фильма "Ушедшие в туман" с ее участием. Актриса считает, что данная кинокартина поможет пользователям Сети на время забыть про то, что происходит на планете. Также Мария Шукшина отметила, что она, режиссёр Вера Соколова и вся съёмочная группа будут ждать честных отзывов и конструктивной критики от зрителей.Подписчики поблагодарили актрису за такой приятный сюрприз и за то, что она не забывает про них на карантине. Многие пообещали, что обязательно напишут правдивый отзыв о фильме "Ушедшие в туман". Также пользователи Сети отметили, что уже пересмотрели множество кинолент и премьера состоялась в самый нужный момент. Фанаты пожелали Марии Шукшиной не скучать и оставаться здоровой.