Коллектив геологов обнаружил самый древний ударный кратер Яррабубба
Коллектив геологов из Curtin University обнаружил в Австралии один из самых древних на Земле ударных кратеров Яррабубба. Учёные оценивают его возраст больше 2 млрд лет.
До получения новых данных специалисты полагали, что кратер из Австралии сформировался 1,2-2,6 млрд лет назад, но были проведены исследования с применением уран-свинцового радиоизотопного способа и подвергнут анализу состав минералов, которые преобразовались в кристаллы во время удара.
В итоге стало возможным установить его возраст. Международная группа геологов из США и Австралии обнаружила, что он мог образоваться 2,23 млрд лет назад. Погрешность - плюс-минус 5 млн лет. Вредефорт в Южной Африке считался древним кратером. Новое место, куда в прошлом упало небесное тело, на данный момент названо еще более возрастным кратером, поскольку он мог сформироваться в эпоху финального периода Гуронского оледенения. Благодаря воссозданию удара с использованием компьютерных моделей эксперты сделали вывод, что в результате импактного события в атмосферу было выброшено около 200 млрд тонн пара, из-за чего случился «разогрев» Земли.
Недавно появилась информация о том, что в Юкатане ученые смогли найти зубы акулы мегалодона, которая считается самой страшной в истории. Специалисты провели исследование и доказали, что часть современной Мексики когда-то была затоплена из-за падения астероида.
До получения новых данных специалисты полагали, что кратер из Австралии сформировался 1,2-2,6 млрд лет назад, но были проведены исследования с применением уран-свинцового радиоизотопного способа и подвергнут анализу состав минералов, которые преобразовались в кристаллы во время удара.
В итоге стало возможным установить его возраст. Международная группа геологов из США и Австралии обнаружила, что он мог образоваться 2,23 млрд лет назад. Погрешность - плюс-минус 5 млн лет. Вредефорт в Южной Африке считался древним кратером. Новое место, куда в прошлом упало небесное тело, на данный момент названо еще более возрастным кратером, поскольку он мог сформироваться в эпоху финального периода Гуронского оледенения. Благодаря воссозданию удара с использованием компьютерных моделей эксперты сделали вывод, что в результате импактного события в атмосферу было выброшено около 200 млрд тонн пара, из-за чего случился «разогрев» Земли.
Недавно появилась информация о том, что в Юкатане ученые смогли найти зубы акулы мегалодона, которая считается самой страшной в истории. Специалисты провели исследование и доказали, что часть современной Мексики когда-то была затоплена из-за падения астероида.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:54