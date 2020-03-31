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Максим Фадеев о коронавирусе: "Он всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на планете"

Максим Фадеев решил высказаться в своем Instagram о коронавирусе. Известный музыкант считает, что маленький вирус всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на планете.
Максим Фадеев о коронавирусе: "Он всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на планете"

Максим Фадеев часто высказывает свое мнение пользователям Сети. Недавно продюсер решил рассказать, что он думает о коронавирусе. Знаменитость сообщил, что на данный момент маленький вирус управляет планетой и всех расставил по своим местам, указав, кто хозяин на Земле. Также Максим Фадеев написал: "Многие сегодня поняли, что мы из себя представляем и насколько мы хрупки перед величием природы. Она заставит человека себя уважать!".

Известный продюсер отметил, что на данный момент не должно быть равнодушных людей и призвал всех молиться за спасение каждого человека и помнить, что будущее зависит от нас. Подписчики по-разному отнеслись к публикации Максима Фадеева. Одни согласились со словами знаменитости и поддержали его высказывания. Другие раскритиковали написанное исполнителем и отметили, что он не имеет права писать подобные посты.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:08

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