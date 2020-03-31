Чемпиона мира по боксу отстранили от спорта за урок по избиению женщин на карантине
Известный британский боксер Билли Джо Сондерс был отстранении от занятий профессиональным спортом за урок по избиению женщин во время карантина. Как сообщает BBC, чемпион мира по версии WBO во 2-ом среднем весе записал шуточное видео, в котором рассказал поклонникам, как избивать жену, находясь в изоляции.
Во время скандального прямого эфира на своей страничке в социальной сети Instagram, боксер заявил, что если девушка или супруга ругается с мужчиной во время карантина, то уже на шестой день человек может не выдержать и ударить ее. При этом спортсмен рекомендовал бить в подбородок. За эти высказывания на Сондерса обрушился целый шквал критики, поэтому нашумевший видеоролик ему пришлось спешно удалять, однако скандал не утих.
По решению Британского совета по боксу профессиональная лицензия чемпиона WBO приостановлена, изменить ее статус профильная организация сможет лишь на следующем своем заседании.
Во время скандального прямого эфира на своей страничке в социальной сети Instagram, боксер заявил, что если девушка или супруга ругается с мужчиной во время карантина, то уже на шестой день человек может не выдержать и ударить ее. При этом спортсмен рекомендовал бить в подбородок. За эти высказывания на Сондерса обрушился целый шквал критики, поэтому нашумевший видеоролик ему пришлось спешно удалять, однако скандал не утих.
По решению Британского совета по боксу профессиональная лицензия чемпиона WBO приостановлена, изменить ее статус профильная организация сможет лишь на следующем своем заседании.
Спорт
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:00