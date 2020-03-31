АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Чехлы для iPhone 9 уже поступили в продажу в США

В Сети появились первые сообщения о том, что анонс долгожданного для многих поклонников продукции Apple смартфона iPhone 9 может состояться в ближайшие часы. К примеру, на ресурсе MacRumors были опубликованы снимки защитного чехла для нового гаджета.
Чехлы для iPhone 9 уже поступили в продажу в США

Как утверждает источник, фотографией с редакцией поделился сотрудник крупной американской торговой сети Best Buy. На изображении видно, что аксессуар под названием Urban Armor Gear предназначен специально для 4,7-дюймовой версии смартфона от Apple 2020 года выпуска. Кроме того, источник отмечает, что всех сотрудников торговой сети проинструктировали и дали указания не выставлять этот товар на продажу вплоть до 5 апреля. Как считают эксперты, это указывает на то, что компания из Купертино может представить новое устройство уже в этот вторник, 31 марта.

Указывает на возможную скорую презентацию iPhone 9 и тот факт, что сама компания Apple ранее назначила на 31 марта крупное мероприятие, однако отменила его из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции и решила ограничиться обычными пресс-релизами. Кроме того, предшественник этого устройства, который получил название iPhone SE, в свое время также был представлен именно в последний день марта, правда произошло это еще в 2016 году, то есть, 4 года тому назад.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в…
Максим Фадеев о коронавирусе: "Он всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на…
Чемпиона мира по боксу отстранили от спорта за урок по избиению женщин на…
Новая версия браузера Opera для Android получила функции для покупки Bitcoin и…
Чехлы для iPhone 9 уже поступили в продажу в…
Peugeot выпустила электрическую версию кроссовера…
Меган Маркл и принц Гарри выставили прощальный пост в соцсетях в честь сложения королевских…
Samsung направила все силы на улучшение камер флагманских смартфонов Galaxy…
"Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо": Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с…
Небоскрёб Empire State Building подсветили в честь медиков, борющихся с…
Лариса Гузеева поздравила Александра Збруева с…
Россияне присоединились к флешмобу в поддержку Льва…
Huawei при поддержке России готовит революцию в сети…
Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну могут приплачивать за то, что он обслуживает Сашу…
Совбез ООН будет голосовать в онлайн-режиме из-за пандемии…
Глава Минобрнауки: Сроки зачисления в российские вузы перенесут из-за ситуации с…
"Бог шельму метит": Андрей Разин высказался о заболевшей Лере…
В Samsung назвали дату премьеры премиум-хромбука Galaxy…
Китайские эксперты назвали богатейших миллиардеров в области…
Ученые разработали прототип вентилятора для аппарата ИВЛ для борьбы с…
«Антикризисный выбор»: Названы лучшие автомобили вторичного рынка в…
"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с…
Кинолог рекомендует не закармливать собак во время…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова расстроена тем, что Лёша Безус не покинул проект вслед за…
Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову…
Компания Rolls-Royce начала испытания удлиненного седана…
На платформе «МегаФон Образование» запущен первый онлайн-курс по 5G на русском…
Компания Microsoft сообщила об изменении названия Office 365 на Microsoft…
Просмотреть все новости