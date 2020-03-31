Чехлы для iPhone 9 уже поступили в продажу в США
В Сети появились первые сообщения о том, что анонс долгожданного для многих поклонников продукции Apple смартфона iPhone 9 может состояться в ближайшие часы. К примеру, на ресурсе MacRumors были опубликованы снимки защитного чехла для нового гаджета.
Как утверждает источник, фотографией с редакцией поделился сотрудник крупной американской торговой сети Best Buy. На изображении видно, что аксессуар под названием Urban Armor Gear предназначен специально для 4,7-дюймовой версии смартфона от Apple 2020 года выпуска. Кроме того, источник отмечает, что всех сотрудников торговой сети проинструктировали и дали указания не выставлять этот товар на продажу вплоть до 5 апреля. Как считают эксперты, это указывает на то, что компания из Купертино может представить новое устройство уже в этот вторник, 31 марта.
Указывает на возможную скорую презентацию iPhone 9 и тот факт, что сама компания Apple ранее назначила на 31 марта крупное мероприятие, однако отменила его из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции и решила ограничиться обычными пресс-релизами. Кроме того, предшественник этого устройства, который получил название iPhone SE, в свое время также был представлен именно в последний день марта, правда произошло это еще в 2016 году, то есть, 4 года тому назад.
Как утверждает источник, фотографией с редакцией поделился сотрудник крупной американской торговой сети Best Buy. На изображении видно, что аксессуар под названием Urban Armor Gear предназначен специально для 4,7-дюймовой версии смартфона от Apple 2020 года выпуска. Кроме того, источник отмечает, что всех сотрудников торговой сети проинструктировали и дали указания не выставлять этот товар на продажу вплоть до 5 апреля. Как считают эксперты, это указывает на то, что компания из Купертино может представить новое устройство уже в этот вторник, 31 марта.
Указывает на возможную скорую презентацию iPhone 9 и тот факт, что сама компания Apple ранее назначила на 31 марта крупное мероприятие, однако отменила его из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции и решила ограничиться обычными пресс-релизами. Кроме того, предшественник этого устройства, который получил название iPhone SE, в свое время также был представлен именно в последний день марта, правда произошло это еще в 2016 году, то есть, 4 года тому назад.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:44