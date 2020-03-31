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Меган Маркл и принц Гарри выставили прощальный пост в соцсетях в честь сложения королевских полномочий

Меган Маркл и принц Гарри решили выставить прощальный пост в соцсети Instagram перед сложением королевских полномочий. С завтрашнего дня пару перестанут именовать "их Королевскими высочествами".

Герцог и герцогиня Сассекские недавно сообщили поклонникам, что собираются сконцентрировать внимание на борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В своем аккаунте в Instagram Меган Маркл и принц Гарри признали, что распространение COVID-19 показало "чрезвычайную хрупкость мира", но у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ход вещей. Знаменитости поблагодарили "сообщество за поддержку, вдохновение и стремление к добру во всём мире".

Самой главной деталью в этом обращении оказалось то, что внук Елизаветы II и его возлюбленная больше не будут общаться с подписчиками в соцсетях, поскольку хотят внести свой вклад в противодействие коронавирусу. Кроме того, 31 марта 2020 года состоится официальное сложение полномочий Меган Маркл и принца Гарри. Супружеская пара откажется от обязанностей членов британского двора, их больше не будут именовать "Его-Её королевское величество", что также прекратит существование бренда Sussex Royal.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:28

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