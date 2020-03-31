"Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо": Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с 66-летием

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. Знаменитости часто приезжают друг к другу в гости, и весело проводят время. Сегодня латвийская певица отмечает день рождения, ей исполнилось 66 лет. Примадонна одна из первых поздравила свою подругу с праздником. Знаменитая исполнительница опубликовала совместную с именинницей фотографию, на которой знаменитости смеются. В комментарии Алла Пугачева просто написала: "У дамы с дюн День Рождения!!! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо".Подписчики пришли в восторг от публикации Примадонны и написали, что очень любят такие позитивные фотографии. Также они пожелали Лайме Вайкуле всегда оставаться веселой, здоровой, счастливой и красивой. За несколько минут пост Аллы Пугачевой набрал более 28 000 лайков.