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Лариса Гузеева поздравила Александра Збруева с 82-летием

Лариса Гузеева в социальной сети Instagram опубликовала архивное фото с Александром Збруевым. В комментарии телеведущая поздравила актера с 82-летием.
Лариса Гузеева поздравила Александра Збруева с 82-летием

Телеведущая Лариса Гузеева активно пользуется социальными сетями и часто делает поздравительные посты. Сегодня актер Александр Збруев, который стал известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Кольцо из Амстердама" и "Тайна записной книжки", празднует свой день рождения. Лариса Гузеева одна из первых поздравила именинника с праздником. Актриса показала фанатам снимок с актером, в комментарии к которому написала: "Прекрасному Александру Збруеву 82 года".

Подписчики пожелали имениннику здоровья, долголетия, успеха и всегда улыбаться. Также пользователи Сети отметили, что очень любят все фильмы с Александром Збруевым и считаю его лучшим актером всех времен и народов. Преданные поклонники написали, что на фотографии Лариса Гузеева выглядят весьма не обычно и очень привлекательно. Меньше чем за час пост телеведущей набрал более 22 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:58

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