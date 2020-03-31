Лариса Гузеева поздравила Александра Збруева с 82-летием

Телеведущая Лариса Гузеева активно пользуется социальными сетями и часто делает поздравительные посты. Сегодня актер Александр Збруев, который стал известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Кольцо из Амстердама" и "Тайна записной книжки", празднует свой день рождения. Лариса Гузеева одна из первых поздравила именинника с праздником. Актриса показала фанатам снимок с актером, в комментарии к которому написала: "Прекрасному Александру Збруеву 82 года".Подписчики пожелали имениннику здоровья, долголетия, успеха и всегда улыбаться. Также пользователи Сети отметили, что очень любят все фильмы с Александром Збруевым и считаю его лучшим актером всех времен и народов. Преданные поклонники написали, что на фотографии Лариса Гузеева выглядят весьма не обычно и очень привлекательно. Меньше чем за час пост телеведущей набрал более 22 000 лайков.