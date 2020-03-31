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Россияне присоединились к флешмобу в поддержку Льва Лещенко

Днями ранее директор культурного фонда Андрей Гайдель сообщил, что Лев Лещенко заразился коронавирусной инфекцией. Поэтому россияне присоединились к флешмобу в поддержку артиста, исполнив композицию «Надежда».
Россияне присоединились к флешмобу в поддержку Льва Лещенко

Директор Льва Лещенко Андрей Гайдель недавно обратился к подписчикам в соцсети Instagram, в котором призвал почитателей творчества певца исполнить свою версию композиции «Надежда». Среди откликнувшихся фанатов числились звезда эстрады Ирина Соло, бывший участник театра пародий Винокура Владимир, Бовсуновский и Федерация баскетбола Владимирской области. Поклонники пожелали больному артисту скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Известно, что Льва Лещенко госпитализировали после выступления в США и Канаде. У исполнителя и его супруги резко ухудшилось самочувствие, что потом оказалось последствием коронавирусной инфекции. Сейчас знаменитость пребывает на карантинном режиме в больнице на Коммунарке. Перед посещением больницы певец с возлюбленной посетил несколько светских мероприятий и снимался в телевизионной программе, что вызвало обеспокоенность среди коллег по цеху.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:53

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