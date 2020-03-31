Россияне присоединились к флешмобу в поддержку Льва Лещенко





Директор Льва Лещенко Андрей Гайдель недавно обратился к подписчикам в соцсети Instagram, в котором призвал почитателей творчества певца исполнить свою версию композиции «Надежда». Среди откликнувшихся фанатов числились звезда эстрады Ирина Соло, бывший участник театра пародий Винокура Владимир, Бовсуновский и Федерация баскетбола Владимирской области. Поклонники пожелали больному артисту скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.Известно, что Льва Лещенко госпитализировали после выступления в США и Канаде. У исполнителя и его супруги резко ухудшилось самочувствие, что потом оказалось последствием коронавирусной инфекции. Сейчас знаменитость пребывает на карантинном режиме в больнице на Коммунарке. Перед посещением больницы певец с возлюбленной посетил несколько светских мероприятий и снимался в телевизионной программе, что вызвало обеспокоенность среди коллег по цеху.