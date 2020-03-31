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Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну могут приплачивать за то, что он обслуживает Сашу Черно

Звезду скандального проекта «Дом-2» Сашу Черно и дальше продолжают обвинять в неряшливости. Более того, в Сети поползли слухи о том, что ее супругу Иосифу Оганесяну неплохо доплачивают за то, что он выполняет большинство обязанностей своей беременной жены.

Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну могут приплачивать за то, что он обслуживает Сашу Черно

Уже неоднократно было замечено, что Саша Черно ленится и не делает элементарных вещей, которые должна выполнять женщина по дому. Многие из этих обязанностей легли на плечи Иосифа Оганесяна, пока Саша Черно оправдывается тем, что она находится в положении и ей просто тяжело даже передвигаться.

Тем временем, Иосиф Оганесян застилает за своей супругой кровать, стирает белье и делает еще множество вещей, которые мужчина делать просто не обязан. Большинство телезрителей проекта «Дом-2» даже предположили, что участнику шоу доплачивают за то, что он выполняет домашнюю работу. Недавно в Сети и вовсе появилось видео, где Саша Черно кричит на Иосифа Оганесяна из-за того, что он не застелил постель.


Кроме того, Саша Черно продолжает набирать лишние килограммы и даже не старается что-то сделать, чтобы остановить этот процесс.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:38

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