Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну могут приплачивать за то, что он обслуживает Сашу Черно





Уже неоднократно было замечено, что Саша Черно ленится и не делает элементарных вещей, которые должна выполнять женщина по дому. Многие из этих обязанностей легли на плечи Иосифа Оганесяна, пока Саша Черно оправдывается тем, что она находится в положении и ей просто тяжело даже передвигаться.Тем временем, Иосиф Оганесян застилает за своей супругой кровать, стирает белье и делает еще множество вещей, которые мужчина делать просто не обязан. Большинство телезрителей проекта «Дом-2» даже предположили, что участнику шоу доплачивают за то, что он выполняет домашнюю работу. Недавно в Сети и вовсе появилось видео, где Саша Черно кричит на Иосифа Оганесяна из-за того, что он не застелил постель.Кроме того, Саша Черно продолжает набирать лишние килограммы и даже не старается что-то сделать, чтобы остановить этот процесс.