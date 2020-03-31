Глава Минобрнауки: Сроки зачисления в российские вузы перенесут из-за ситуации с коронавирусом
Сроки зачисления в вузы российского государства перенесут из-за ситуации с распространением по планете коронавируса. Данная информация прозвучала из уст Валерия Фалькова, занимающего в Минобрнауки страны должность руководителя.
В беседе с журналистами передачи «Диалог», часть которого транслировалась ТВ-каналом «Россия-24», глава федерального ведомства уточнил: сдачу вступительных экзаменов, скорее всего, отсрочат на полмесяца или месяц, что связано с переносом сроков ЕГЭ – единого госэкзамена. До ситуации с COVID-19 в вузы учащихся планировали принимать не позднее 20 июня.
Как отметил Валерий Фальков, ему хочется, чтобы из-за переноса сроков проведения итоговых оценок знаний новый учебный год всё же не начался позже традиционной даты, то есть 1 сентября, но какие-либо точные прогнозы делать сейчас невозможно. Министр призвал сограждан «пережить апрель», а там уже будет «видна динамика» происходящего. Что же касается зачисления абитуриентов, эта процедура запланирована на вторую половину августа.
Ранее в Минпросвещения страны для профилактики распространения коронавирусной инфекции решили перенести базовые сроки ЕГЭ, и теперь старт экзаменов намечен на 8 июня.
К слову, Валерий Фальков также подтвердил, что специалисты руководимого им ведомства принял решение отменить указ, которым для отечественных ученых вводились ограничения в контактах с иностранцами.
В беседе с журналистами передачи «Диалог», часть которого транслировалась ТВ-каналом «Россия-24», глава федерального ведомства уточнил: сдачу вступительных экзаменов, скорее всего, отсрочат на полмесяца или месяц, что связано с переносом сроков ЕГЭ – единого госэкзамена. До ситуации с COVID-19 в вузы учащихся планировали принимать не позднее 20 июня.
Как отметил Валерий Фальков, ему хочется, чтобы из-за переноса сроков проведения итоговых оценок знаний новый учебный год всё же не начался позже традиционной даты, то есть 1 сентября, но какие-либо точные прогнозы делать сейчас невозможно. Министр призвал сограждан «пережить апрель», а там уже будет «видна динамика» происходящего. Что же касается зачисления абитуриентов, эта процедура запланирована на вторую половину августа.
Ранее в Минпросвещения страны для профилактики распространения коронавирусной инфекции решили перенести базовые сроки ЕГЭ, и теперь старт экзаменов намечен на 8 июня.
К слову, Валерий Фальков также подтвердил, что специалисты руководимого им ведомства принял решение отменить указ, которым для отечественных ученых вводились ограничения в контактах с иностранцами.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:28