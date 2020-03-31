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Совбез ООН будет голосовать в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса

Пресс-служба Совбеза ООН сообщает, что организация продолжит работать в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса. Представители стран будут голосовать по резолюциям в онлайн-режиме с помощью электронной почты.

Зампредставителя РФ в ООН Дмитрий Полянский проинформировал, что Совбез будет работать вплоть до мая по новой системе, которая предусматривает голосование с помощью интернет-почты. С недавних пор дипломаты начали вносить проекты на рассмотрение делегаций, которые в течение 24 часов определяются со своей позицией по вопросу и передают его в СКАД. Специалисты последнего подсчитывают и изучают результаты, на которые теперь нельзя повлиять.

Делло в том, что члены СБ голосуют одновременно, что исключает возможность посмотреть заранее, кто и какой сделал выбор. Представители СКАД сообщают, что конфиденциальность в этом плане обеспечивается на высоком уровне. Известно, что сотрудники дипломатических миссий работают в удаленном режим, а их перемещения полностью ограничены. Стоит отметить, что пандемия коронавируса затронула 786 тысяч человек и сильнее всего распространяется в США, Италии и Испании.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:33

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