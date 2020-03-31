"Бог шельму метит": Андрей Разин высказался о заболевшей Лере Кудрявцевой

Андрей Разин опубликовал черно-белую фотографию, на одной половине которой запечатлен он, а на другой — Лера Кудрявцева. В комментарии продюсер группы "Ласковый май" написал, что телеведущая пожаловалась средствам массовой информации, что находясь в изоляции, чувствует себя неважно. Она подозревает, что могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, который присутствовал на дне рождения Аллы Крутой вместе с другими звёздами эстрады. Андрей Разин написал: "Если бы Лера не шастала где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у неё бы такой паники, как сейчас, не было".Также музыкальный продюсер отметил, что "Бог шельму метит", тем не менее он пожелал всем заболевшим скорейшего выздоровления и чтобы все остались живы. Подписчики отметили, что в зоне риска находятся все гости, которые присутствовали на дне рождения Аллы Крутой, а там были не только звезды шоу-бизнеса, но и высокопоставленные лица.