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В Samsung назвали дату премьеры премиум-хромбука Galaxy Chromebook

Премиум-хромбук Samsung Galaxy Chromebook презентовали на Consumer Electronics Show еще в январе. Теперь в компании определились с датой премьеры долгожданного устройства.

Выпуск нового Samsung Galaxy Chromebook запланирован на 6 апреля, его сможет приобрести любой желающий за 1 тысячу долларов США. Это первый фирменный компьютер с 13,3-дюймовым 4K-дисплеем OLED, работу которого обеспечивает процессор Intel Core i5 с базовой частотой 1,6 ГГц и Turbo 4,2 ГГц, которую дополняют 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Известно, что в наличии также появится конфигурация, которая удваивает объем оперативной памяти и увеличивает объем SSD до 1 Тб.

Комплектация предлагает два порта USB-C, слот для карты microSD и разъем для наушников 3,5 мм с аккумулятором 47,9 Вт, который рассчитан на 8,4 часа беспрерывной работы. Другие характеристики включают в себя датчик отпечатков пальцев, 1-мегапиксельную веб-камеру, 8-мегапиксельный передний объектив, двойные динамики и поддержку Wi-Fi 6. Сенсорный экран соединен с S Pen, который вставляется прямо в корпус для составления заметок и других целей. Galaxy Chromebook будет доступен в фирменных магазинах Samsung и Best Buy с ярко-оранжевым и серым оттенками корпуса.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18

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