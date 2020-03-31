«Антикризисный выбор»: Названы лучшие автомобили вторичного рынка в России





Возглавил рейтинг французский Renault Sandero. Как утверждают аналитики, данную модель в возрасте до 5 лет можно реально приобрести за 450-600 тысяч рублей. Этот автомобиль, к слову, оказался лидером рейтинга среди компактных авто по показателю сохранения стоимости. Простой салон и обычная эргономика не делают Renault Sandero выдающимся автомобилем, зато он всегда отличался относительной надежностью и способностью справиться практически с любой дорогой. При этом эксперты рекомендуют с осторожностью выбирать версии с 4-ступенчатой АКПП, которая всегда была «проблемным местом» указанной модели.Второе место досталось Volkswagen Polo с несколько более высокой ценой, но и с куда лучшей сбалансированностью среди всех автомобилей класса «В». Более того, несмотря на свои небольшие габариты и общую техническую скромность Volkswagen Polo все еще готов подарить владельцу ощущение, схожее на то, которое можно получить в старших моделях популярного немецкого бренда. Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla, который специалисты окрестили лидером рынка по показателю ликвидности. За последний годы на первичном рынке эта модель несколько растеряла популярность из-за подорожания, однако на вторичном рынке все еще представлено множество вариантов, которыми живо интересуются потенциальные покупатели. Средний ценник на эту модель в подержанном состоянии в России составляет 800-900 тысяч рублей.