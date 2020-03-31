«Антикризисный выбор»: Названы лучшие автомобили вторичного рынка в России
На минувшей неделе в России снова подорожали автомобили, однако рынок подержанных машин реагирует на такие изменения с некоторой задержкой, поэтому отдельные модели на нем все еще доступны по «старой цене». Эксперты даже составили список лучших экземпляров, стать владельцами которых можно за относительно скромную цену.
Возглавил рейтинг французский Renault Sandero. Как утверждают аналитики, данную модель в возрасте до 5 лет можно реально приобрести за 450-600 тысяч рублей. Этот автомобиль, к слову, оказался лидером рейтинга среди компактных авто по показателю сохранения стоимости. Простой салон и обычная эргономика не делают Renault Sandero выдающимся автомобилем, зато он всегда отличался относительной надежностью и способностью справиться практически с любой дорогой. При этом эксперты рекомендуют с осторожностью выбирать версии с 4-ступенчатой АКПП, которая всегда была «проблемным местом» указанной модели.
Второе место досталось Volkswagen Polo с несколько более высокой ценой, но и с куда лучшей сбалансированностью среди всех автомобилей класса «В». Более того, несмотря на свои небольшие габариты и общую техническую скромность Volkswagen Polo все еще готов подарить владельцу ощущение, схожее на то, которое можно получить в старших моделях популярного немецкого бренда. Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla, который специалисты окрестили лидером рынка по показателю ликвидности. За последний годы на первичном рынке эта модель несколько растеряла популярность из-за подорожания, однако на вторичном рынке все еще представлено множество вариантов, которыми живо интересуются потенциальные покупатели. Средний ценник на эту модель в подержанном состоянии в России составляет 800-900 тысяч рублей.
Возглавил рейтинг французский Renault Sandero. Как утверждают аналитики, данную модель в возрасте до 5 лет можно реально приобрести за 450-600 тысяч рублей. Этот автомобиль, к слову, оказался лидером рейтинга среди компактных авто по показателю сохранения стоимости. Простой салон и обычная эргономика не делают Renault Sandero выдающимся автомобилем, зато он всегда отличался относительной надежностью и способностью справиться практически с любой дорогой. При этом эксперты рекомендуют с осторожностью выбирать версии с 4-ступенчатой АКПП, которая всегда была «проблемным местом» указанной модели.
Второе место досталось Volkswagen Polo с несколько более высокой ценой, но и с куда лучшей сбалансированностью среди всех автомобилей класса «В». Более того, несмотря на свои небольшие габариты и общую техническую скромность Volkswagen Polo все еще готов подарить владельцу ощущение, схожее на то, которое можно получить в старших моделях популярного немецкого бренда. Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla, который специалисты окрестили лидером рынка по показателю ликвидности. За последний годы на первичном рынке эта модель несколько растеряла популярность из-за подорожания, однако на вторичном рынке все еще представлено множество вариантов, которыми живо интересуются потенциальные покупатели. Средний ценник на эту модель в подержанном состоянии в России составляет 800-900 тысяч рублей.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:06