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"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с 66-летием

Александр Буйнов на странице в Instagram поздравил свою коллегу по сцене Лайму Вайкуле с 66-летием. Известный исполнитель сообщил, что считает именинницу очень "клёвой" и красивой.
"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с 66-летием

Сегодня Лайма Вайкуле празднует свой 66 день рождения. В честь праздника Александр Буйнов разместил совместную фотографию с именинницей и видео, на котором играет их песня под названием "Там за облаками". В комментарии исполнитель поздравил свою коллегу с праздником и написал: "Парад Овнов продолжается! Какая же ты клевая, естественная и красивая. Люблю". Также Александр Буйнов отметил, что композиция, которая играет на видео, очень особенная.

Подписчики присоединились к словам известного певца и пожелали Лайме Вайкуле долгих и счастливых лет жизни, много позитива и здоровья, а также удачи в творчестве. Многие написали, что обожают дуэт именинницы и Александра Буйнова. Также фанаты сообщили, что Лайма Вайкуле является для них эталоном красоты. За несколько десятков минут публикацию певца просмотрели более 1 100 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01

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