"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с 66-летием

Сегодня Лайма Вайкуле празднует свой 66 день рождения. В честь праздника Александр Буйнов разместил совместную фотографию с именинницей и видео, на котором играет их песня под названием "Там за облаками". В комментарии исполнитель поздравил свою коллегу с праздником и написал: "Парад Овнов продолжается! Какая же ты клевая, естественная и красивая. Люблю". Также Александр Буйнов отметил, что композиция, которая играет на видео, очень особенная.Подписчики присоединились к словам известного певца и пожелали Лайме Вайкуле долгих и счастливых лет жизни, много позитива и здоровья, а также удачи в творчестве. Многие написали, что обожают дуэт именинницы и Александра Буйнова. Также фанаты сообщили, что Лайма Вайкуле является для них эталоном красоты. За несколько десятков минут публикацию певца просмотрели более 1 100 пользователей Сети.