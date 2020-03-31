Компания Rolls-Royce начала испытания удлиненного седана Ghost
В Сети недавно появились шпионские снимки нового Rolls-Royce Ghost в стильном камуфляже. Известно, что американская компания начала испытания удлиненного седана в Европе.
Европейские фотошпионы сообщают, что Rolls-Royce готовит две новых модели, так как версия Ghost 2021 с длинной колесной базой только что была замечена в дорожных испытаниях вместе с родственной комплектацией. Разница в размерах между двумя автомобилями явно заметна: вариант LWB имеет более крупную заднюю дверь и удлиненную крышу. Хотя оба транспортных средства остаются в значительной степени закамуфлированными, они не имеют дополнительной маскировки кузова, что позволяет оценить общий дизайн конечного продукта.
В отличие от предыдущей модели, будущий Ghost получит платформу Phantom, что подтверждает отказ от конструкции BMW 7-й серии. Эту стратегию также применят к Wraith и Dawn предстоящего поколения. Под капотом новинки можно будет найти 6,75-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Что касается его интерьера, то автомобиль будет напоминать Cullinan по расположению панели приборов, дизайну рулевого колеса, отверстиям для вентиляции. Компания Rolls-Royce проведет официальную презентацию Ghost 2021 в следующем году.
Европейские фотошпионы сообщают, что Rolls-Royce готовит две новых модели, так как версия Ghost 2021 с длинной колесной базой только что была замечена в дорожных испытаниях вместе с родственной комплектацией. Разница в размерах между двумя автомобилями явно заметна: вариант LWB имеет более крупную заднюю дверь и удлиненную крышу. Хотя оба транспортных средства остаются в значительной степени закамуфлированными, они не имеют дополнительной маскировки кузова, что позволяет оценить общий дизайн конечного продукта.
В отличие от предыдущей модели, будущий Ghost получит платформу Phantom, что подтверждает отказ от конструкции BMW 7-й серии. Эту стратегию также применят к Wraith и Dawn предстоящего поколения. Под капотом новинки можно будет найти 6,75-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Что касается его интерьера, то автомобиль будет напоминать Cullinan по расположению панели приборов, дизайну рулевого колеса, отверстиям для вентиляции. Компания Rolls-Royce проведет официальную презентацию Ghost 2021 в следующем году.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:45