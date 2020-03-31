Звезда «Дом-2» Милена Безбородова расстроена тем, что Лёша Безус не покинул проект вслед за ней





Экс-участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова рассказала, что многому научилась за время пребывания на шоу. Девушка отметила, что стала гораздо взрослее, а главное более рассудительной. Кроме того, Милена говорит, что у нее именно на телестройке появились настоящие близкие подруги.Также Милена Безбородова признает, что часто вела себя не совсем правильно и была чрезмерно эмоциональной. Были и конфликты у нее в отношениях с Лешей Безусом, но все равно она всегда пыталась сделать так, чтобы их вовремя разрешить.По словам Милены, она не знает точной причины, почему ее выгнали с проекта. Однако девушка не ожидала такого предательства со стороны своего возлюбленного, ведь он не пошел следом за ней. Из-за чего парень принял такое решение Милена Безбородова также не знает. Тем не менее, она утверждает, что если бы Лешу попросили уйти, то она пошла бы следом, даже если бы пришлось первое время жить на улице. Сейчас же, по неизвестной ей причине, их дороги разошлись.