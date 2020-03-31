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Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову «офигенной»

Звезда сериала «Великая» Павел Трубинер десять лет счастлив в браке со своей супругой Юлией Мельниковой. Актер назвал жену «офигенной» и признался, что с каждым днем любит ее еще больше.

Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову «офигенной»


Несмотря на длительные отношения, Павел Трубинер не устает восхищаться свой супругой. Артист рассказал, что Юлия Мельникова со своими «глупостями и сложностями», как и полагается женщине. Сегодня он влюблен в жену так же, как и в день знакомства. В минувшем году актер сериала «Великая» решил порадовать возлюбленную и подарил ей автомобиль, стоимость которого несколько миллионов рублей.

Юлия Мельникова рассказала, что их знакомство состоялось на съемках. Сразу возникло ощущение, что они знают друг друга много лет. Уже в отношениях Павел Трубинер рассказал будущей супруге, что много лет подряд видел во сне девочку. Когда они встретились, актер понял, что новая знакомая — персонаж из его сновидений.

По мнению 43-летнего актера, залог семейного благополучия в равноправии партнеров. Муж и жена должны высказывать свои точки зрения и обязательно слышать друг друга. Период «притирок» они давно преодолели, потому сейчас наслаждаются гармонией в семье. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Елизавету, которая стала долгожданным ребенком.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:50

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