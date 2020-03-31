Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову «офигенной»

Несмотря на длительные отношения, Павел Трубинер не устает восхищаться свой супругой. Артист рассказал, что Юлия Мельникова со своими «глупостями и сложностями», как и полагается женщине. Сегодня он влюблен в жену так же, как и в день знакомства. В минувшем году актер сериала «Великая» решил порадовать возлюбленную и подарил ей автомобиль, стоимость которого несколько миллионов рублей.Юлия Мельникова рассказала, что их знакомство состоялось на съемках. Сразу возникло ощущение, что они знают друг друга много лет. Уже в отношениях Павел Трубинер рассказал будущей супруге, что много лет подряд видел во сне девочку. Когда они встретились, актер понял, что новая знакомая — персонаж из его сновидений.По мнению 43-летнего актера, залог семейного благополучия в равноправии партнеров. Муж и жена должны высказывать свои точки зрения и обязательно слышать друг друга. Период «притирок» они давно преодолели, потому сейчас наслаждаются гармонией в семье. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Елизавету, которая стала долгожданным ребенком.