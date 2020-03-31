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На платформе «МегаФон Образование» запущен первый онлайн-курс по 5G на русском языке

Российской телекоммуникационной компанией «МегаФон» запущен первый в своём роде онлайн-курс по 5G на русском языке. Данный контент производится на платформе «МегаФон Образование», где предлагается обучение по ИТ, менеджменту, маркетингу, финансам.

Как уточнили представители пресс-службы «МегаФона», в сервисе, запуск которого состоялся минувшей осенью, выложили 68 курсов – как собственных, так и партнёрских. Тематика первого авторского курса – создание и разработка в электронном формате учебных материалов, второго – 5G, стандарт связи этого поколения, возможности развивать благодаря ей высокие технологии и совершенствовать целые отрасли экономики.

По словам Андрея Кушнарева, генерального директора «МегаЛабс», его сотрудники решили поделиться собственной экспертизой лидеров цифрового рынка, для чего вышли со своими курсами на платформу электронной коммерции «МегаФон Образование». На сегодняшний день в «пятёрке» самых популярных числятся программы по Excel, искусству выступления в Ted-стиле, тайм-менеджменту и личным финансам. В дальнейшем будут запущены курсы, темой которых станут личная эффективность, управленческие навыки, переговорные техники и так далее, то есть всё то, что интересно молодому поколению, особенно студентам и старшеклассникам.

Курсы не ограничены по времени прохождения. Урок длится от 5 до 15 минут, его удобно просматривать на смартфоне. Стоимость курсов стартует от отметки в 20 рублей в день, абонентам «МегаФона» можно оплачивать их сразу за месяц. После того как человек успешно выполнит все задания по теме по 5G, он может пройти стажировку в компании.

Помимо этого, данная телекоммуникационная компания в условиях распространившегося по планете COVID-19 и правительственных рекомендаций оставаться гражданам дома открыла на месяц бесплатный доступ ко всем курсам вышеупомянутой платформы.

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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:41

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