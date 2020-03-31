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Компания Microsoft сообщила об изменении названия Office 365 на Microsoft 365

Компания Microsoft сообщила о том, что с 21 апреля сервис Office 365 изменит название на Microsoft 365. Также стало известно о других обновлениях и новых функциях.

Microsoft 365 является эволюцией Office 365, которая использует новые возможности искусственного интеллекта. Приложение Microsoft Family Safety способно помочь семьям защитить своих близких. Для этого они могут использовать новые функции для вырабатывания необходимых навыков в виртуальном и реальном мирах. Приложение помогает узнать о времяпровождении во время использования Xbox или ПК с Windows 10 и телефонов на Android, а также устанавливает ограничения для формирования полезных привычек при применении устройств.

Родители имеют возможность установить лимит на просмотр информации, которая не подходит для определённого возраста ребенка. Сотрудники Microsoft провели исследование и пришли к выводу, что приблизительно половина людей желают улучшить свою грамматику. Это можно сделать благодаря Editor - сервису, который базируется на основе ИИ, доступному на больше чем 20 языках.

С помощью новой функции «Перефразирование» улучшается качество текста и сохраняется нужный смысл. Функция Editor имеет возможность проконтролировать текст на использование плагиата. Presenter Coach в PowerPoint преодолевает боязнь выступлений на публике. Также можно использовать ИИ для определения скорости речи, присутствие слов-паразитов.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:38

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