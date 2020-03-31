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Влад Топалов рассказал о воспитании сына Михаила: "Образованный человек живет намного дольше и лучше"

Влад Топалов рассказал в своем Instagram-аккаунте о воспитании сына Михаила. Исполнитель отметил, что образованный человек живет намного дольше и лучше.
Влад Топалов рассказал о воспитании сына Михаила: "Образованный человек живет намного дольше и лучше"

Влад Топалов опубликовал фотографию, на которой он держит маленького Михаила на руках. В комментарии музыкант написал, что воспитывать сына нелегко. Лучше всего если ребенок сам найдет дорогу, по которой собирается идти всю жизнь. Исполнитель считает, что самое главное - это образование, поскольку именно оно помогает человеку в любой ситуации, а также образованные люди живут намного дольше и лучше. При этом Влад Топалов отметил, что он не сказал богатый, а именно образованный, ведь такой человек не нуждается в лишних финансах и может контролировать собственную жизнь.

Также певец рассказал, что хорошо воспитанный человек любит читать книги и умеет выражать свои мысли. В конце Влад Топалов написал: "Книга же научит смыслу и силе воли". Также исполнитель пожелал своим подписчикам, чтобы их сыновья были образованными. Фанаты поблагодарили музыканта за откровения и согласились с его словами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:35

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