Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач увеличила себе грудь

По словам брюнетки, цвет волос у нее натуральный, а также она никогда не делала уколы ботулотоксина. Но, Беррак Тюзюнатач, никогда не имела пышных форм, поэтому решилась увеличить грудь с помощью пластической хирургии. Как отметила актриса, она не жалеет о сделанном, так как стремится к идеалу женской красоты. Но, это единственное хирургическое вмешательство, на которое она согласна. Исполнительница роли Михринисы, как и ее мать, за все натуральное во внешности.Пластические хирурги напоминают, что не бывает «вечных» имплантов. Через 10 или 15 лет они начнут протекать, что может принести вред организму. Поэтому необходимо следить за здоровьем груди, если женщина решается на хирургическое вмешательство.