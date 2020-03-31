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Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач увеличила себе грудь

Актриса Беррак Тюзюнатач всегда говорила о том, что она гордится своей природной красотой. Но, недавно сало известно, что 35-летняя звезда «Великолепного века» увеличила себе грудь, прибегнув к мамопластике.

Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач увеличила себе грудь


По словам брюнетки, цвет волос у нее натуральный, а также она никогда не делала уколы ботулотоксина. Но, Беррак Тюзюнатач, никогда не имела пышных форм, поэтому решилась увеличить грудь с помощью пластической хирургии. Как отметила актриса, она не жалеет о сделанном, так как стремится к идеалу женской красоты. Но, это единственное хирургическое вмешательство, на которое она согласна. Исполнительница роли Михринисы, как и ее мать, за все натуральное во внешности.

Пластические хирурги напоминают, что не бывает «вечных» имплантов. Через 10 или 15 лет они начнут протекать, что может принести вред организму. Поэтому необходимо следить за здоровьем груди, если женщина решается на хирургическое вмешательство.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:31

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