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Звезда «Дом-2» Александра Черно поставила на место Романа Капаклы

Звезда скандального проекта «Дом-2» Роман Капаклы имел неосторожность задеть Александру Черно, сказав, что она плохо относится к своему супругу. В итоге девушка приняла меры и поставила его на место.

Звезда «Дом-2» Александра Черно поставила на место Романа Капаклы

Участница проекта «Дом-2» Александра Черно сильно поругалась с Романом Капаклы. Хотя ранее они были в хороших дружеских отношениях. Именно Роман предлагал девушке оказать помощь, когда она хотела устроить свадьбу своей мечты. Мужчина готов был дать ей любую сумму в то время, как организаторы шоу не спешили оплачивать прихоти Черно.

Кроме того, Капаклы намерен был помочь и в вопросе похудения. Известно, что свои услуги он предлагал абсолютно бесплатно. Так, топовый участник «Дом-2» хотел разработать для Александры специальный комплекс упражнений, а также режим питания. Сама же Черно не сильно хотела придерживаться его советов.


Дружба между звездами телестройки и вовсе закончилась конфликтом, а все из-за того, что Роман Капаклы сделал Александре Черно замечание по поводу ее плохого отношения к своему мужу Иосифу Оганесяну.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:17

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