Звезда «Дом-2» Александра Черно поставила на место Романа Капаклы





Участница проекта «Дом-2» Александра Черно сильно поругалась с Романом Капаклы. Хотя ранее они были в хороших дружеских отношениях. Именно Роман предлагал девушке оказать помощь, когда она хотела устроить свадьбу своей мечты. Мужчина готов был дать ей любую сумму в то время, как организаторы шоу не спешили оплачивать прихоти Черно.Кроме того, Капаклы намерен был помочь и в вопросе похудения. Известно, что свои услуги он предлагал абсолютно бесплатно. Так, топовый участник «Дом-2» хотел разработать для Александры специальный комплекс упражнений, а также режим питания. Сама же Черно не сильно хотела придерживаться его советов.Дружба между звездами телестройки и вовсе закончилась конфликтом, а все из-за того, что Роман Капаклы сделал Александре Черно замечание по поводу ее плохого отношения к своему мужу Иосифу Оганесяну.