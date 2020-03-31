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Руль в автомобиле оказался грязнее сиденья унитаза

Специалисты американского Национального центра биотехнологий провели исследование, в рамках которого изучили состояние салонов автомобилей. В результате ученые выявили, что количество бактерий в транспортных средства нередко превышает показатели обычного туалета, к примеру, на руле бактерий в 4 раза больше, чем на сиденье унитаза.
Руль в автомобиле оказался грязнее сиденья унитаза

По словам экспертов, самыми распространенными видами бактерий на автомобильном руле и ряде других поверхностей в автомобиле, стали стафилококки, который могут спровоцировать заболевания, связанные с кожными инфекциями, расстройствами ЖКТ и пищевыми отравлениями. Второй довольно распространенный «гость» в салоне автомобиля – пропионовокислые бактерии, способные вызвать самые разнообразные инфекции и воспаления.

По словам американских ученых, в каждом подержанном автомобиле в среднем насчитывается не менее семи сотен штаммов бактерий, способных проникнуть в организм человека, который употребляет пищу в салоне. Как свидетельствует статистика, полную уборку в салоне своего транспортного средства хотя бы раз в год делают лишь 32% автовладельцев. В то же самое время, около 12% автомобилистов заявляют, что никогда не занимались чисткой салона.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:14

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