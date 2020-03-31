Руль в автомобиле оказался грязнее сиденья унитаза





По словам экспертов, самыми распространенными видами бактерий на автомобильном руле и ряде других поверхностей в автомобиле, стали стафилококки, который могут спровоцировать заболевания, связанные с кожными инфекциями, расстройствами ЖКТ и пищевыми отравлениями. Второй довольно распространенный «гость» в салоне автомобиля – пропионовокислые бактерии, способные вызвать самые разнообразные инфекции и воспаления.По словам американских ученых, в каждом подержанном автомобиле в среднем насчитывается не менее семи сотен штаммов бактерий, способных проникнуть в организм человека, который употребляет пищу в салоне. Как свидетельствует статистика, полную уборку в салоне своего транспортного средства хотя бы раз в год делают лишь 32% автовладельцев. В то же самое время, около 12% автомобилистов заявляют, что никогда не занимались чисткой салона.